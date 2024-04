Alcune donne anziane necessitano di ulteriori scansioni del seno Perché Medicare non pagherà?

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il Dibattito sue leAggiuntive delLecon tessuto mammario denso spesso richiedonoaggiuntive come ecografie o risonanze magnetiche per individuare tumori in fase precoce, non sempre rilevabili con le mammografie.pazienti, nonostante la necessità diextra per motivi di prevenzione, si trovano a dover affrontare spese non coperte da, come nel caso di Joellen Sommer, 66 anni, costretta a pagare per un’ecografia supplementare. Le Disparità nel Pagamento delleLa Lenox Hill Radiology di New York City avvisa i pazienti assicurati dache potrebbero dover affrontare spese L'articolo ...