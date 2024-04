Al via un corso gratuito per assistenti familiari nella Valle del Savio

(Di venerdì 19 aprile 2024) Partirà mercoledì 15 maggio la nuova edizione delrivolto allee organizzato nei sei Comuni dell’Unionedelda Asp. Ildarà la possibilità a tutti coloro che parteciperanno di acquisire nuove conoscenze a supporto dell’assistenza fornita a domicilio in forma privata o familiare. Gli argomenti: lavorare come assistente familiare; comunicazione e relazione nel lavoro di cura; assistenza al movimento; dieta e pasti, la gestione dei rischi sanitari, la salute; la demenza e l’animazione nel tempo libero.Ilavrà una durata di circa 30 ore con una lezione settimanale. Al termine del performativo è previsto un test finale e ai partecipanti risultati idonei verrà rilasciato un ...

MILANO - Una collezione di 20 carte che illustrano la bellezza delle piante millenarie e secolari in abbinamento alle icone di design. Sul retro delle carte, opere storiche del design come la ... (ilgiorno)

Pescara - Un violento Incendio ha distrutto un Negozio adibito alla vendita e riparazione di Biciclette in via Verrotti , al civico 73 di Montesilvano. Le autorità hanno avviato Indagini per ... (abruzzo24ore.tv)

NEW York – Di seguito il discorso integrale pronunciato dal Vicepresidente della Camera dei deputati Giorgio Mulè a New York , in rappresentanza della Presidenza della Camera, per le celebrazioni dei ... (lopinionista)

