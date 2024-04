Al via le elezioni in India | una coalizione di 40 partiti sfida il premier uscente Modi alla guida del Paese più popoloso del mondo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Instanno per cominciare le più grandidemocratiche della storia. Circa 949 milioni di cittadini sugli oltre 1,4 miliardi totali, circa il 12% della popolazione mondiale, hanno diritto di voto e potranno recarsi alle urne nel corso dei prossimi 44 giorni per rinnovare i 543 scranni del Lok Shaba (la Camera Bassa). A loro disposizione ci sono un milione di seggi, diffusi in maniera capillare sul territorio nazionale, che saranno monitorati da 15 milioni di membri delle forze di sicurezza e del personale elettorale. Ciascuno Stato delpotrà votare in uno dei sette turni previsti da qui al primo giugno mentre i risultati definitivi verranno resi noti il 4 giugno. Il sistema di voto è di tipo elettronico e chi sta per esprimere la propria preferenza verrà marcato con inchiostro indelebile sull’indice sinistro per ...