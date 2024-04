Aiea -Iran | no danni a impianti nucleari

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 19 aprile 2024) 8.14 L'non registraagliiani dopo il raid di droni di Israele presso Esfahan.Così l'Agenzia internazionale per l'energia atomica conferma quanto già detto dall'. La difesa di Teheran riferisce di aver abbattuto 3 droni,e non parla di missili.Sempre secondo fontiiane non vi sarebbero state vittime néagli. L'attacco è stato lanciato nel giorno del compleanno del Grande Ayatollah, Khamenei, nato il 19 aprile del 1939."Buon compleanno Khamenei",scrivono diversi utenti sui social