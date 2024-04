Aiea - ' nessun danno agli impianti nucleari in Iran'

(Di venerdì 19 aprile 2024) L'non registra alcuniani dopo il raid di droni attribuito a Israele in, nei pressi di Esfahan. Lo riferisce l'agenzia internazionale per l'energia atomica in una nota confermando così le rassicurazioni già fornite in questo senso da Teheran.

