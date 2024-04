Ai Celestini originale “Jazz Passion” al femminile

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Bergamo. Unae di Nostro Signore Gesù Cristo in. E con una forte presenza. L’inedito e innovativo progetto, ideato da Alessandro Bottelli, sarà presentato in prima nazionale domenica 21 aprile (ore 16 – replica ore 20) nell’antica e artistica Chiesa di San Nicolò aidi Bergamo, da un anno a questa parte al centro di un più vasto e organico percorso di valorizzazione musicale. Si tratta di un lavoro vocale e strumentale creato ex-novo, affidato alla creatività della compositrice e violinista italo-spagnola Eloisa Manera, che per l’occasione, oltre ad esibirsi lei stessa in qualità di direttrice e solista, si avvarrà della collaudata esperienza di professionisti quali Gaia Mattiuzzi (voce), Carlo Nicita (flauto traverso), Federico Calcagno (clarinetto basso), Daniela Savoldi (violoncello), ...