Agreed - sistema di droni e satelliti previene malattie piante ortofrutta

(Di venerdì 19 aprile 2024) BARI (ITALPRESS) – Una piattaforma tecnologica che raccoglie i dati inviati da, radar e sensori di campo per prevenire leche minacciano le produzioni ortofrutticole evitando crisi produttive e conseguenti danni economici alla filiera dell’agricoltura e agli operatori di settore. Nasce così, AGRiculture, GREEn & Digital, il nuovoeuropeo d’avanguardia realizzato dall’italiana Corvallis (Gruppo Tinexta), azienda cyber tra i principali fornitori di servizi IT nel settore finanziario italiano, in collaborazione con CIHEAM-Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mèditerranèennes, Politecnico di Bari, Hort@, Cini, Università degli Studi di Enna “Kore”, CMCC (Centro Europeo Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici) e Infobiotech.Il progetto si propone di ...