Aggredisce gli agenti con un fiasco di vino - arrestato

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPrima molesta glidella Polizia di Stato e poi li ggredisce brandendo undi: è successo ieri nel quartiere Poggioreale di Napoli, dove i poliziotti hannoun 34enne nigeriano, irregolare sul territorio nazionale, risultaro con precedenti di polizia, anche specifici. Dalla perquisizione è emerso che l’uomo nascondeva un coltello a serramanico. Poco prima dell’arrivo dei poliziotti il 34enne si è introdotto in un’attività commerciale, creando distubo alla clientela. L’immigrato, accusato di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, è stato anche denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un aggressione violenta contro il medico di famiglia. Aveva chiesto dieci giorni di malattia , ma il dottore gliene ha prescritti solo due. Per questa “ragione” un paziente ha picchia to violentemente ... (ilfattoquotidiano)

Tarantini Time QuotidianoI Carabinieri della Stazione di Marina di Ginosa hanno tratto in arresto un bracciante agricolo 39enne, originario del Marocco, ma residente a Ginosa già da diverso tempo, ... (tarantinitime)

A Catania un uomo picchia la fidanzata e frattura il setto nasale all'agente intervenuto in soccorso, ma subito viene rilasciato. La frustrazione dei poliziotti: "Maglie troppo larghe per chi ... (ilgiornale)

Napoli, 34enne Aggredisce agenti con un fiasco di vino: arrestato a Poggioreale - Nel pomeriggio di mercoledì, gli agenti del commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Traccia a Poggioreale per la segnalazione di ...ilmattino

Ubriaco, Aggredisce i poliziotti con un fiasco di vino: 34enne arrestato a Napoli - In evidente stato di alterazione, ha dapprima minacciato e poi aggredito con un fiasco di vino gli agenti di polizia intervenuti: per questo, un uomo di 34 anni, originario della Nigeria, con ...fanpage

Via Prè, girano col coltello e droga già al mattino. Poi aggrediscono poliziotti: arrestati - Per non essere identificati e guadagnarsi di nuovo la fuga i due hanno opposto una forte resistenza con spintoni e sbracciate contro i poliziotti.ligurianotizie