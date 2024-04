Afragolese-Savoia - niente biglietti ai residenti a Torre Annunziata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ainel Comune diin relazione alla partita di calcio, valevole per il campionato regionale di Eccellenza (girone A), in programma domenica presso lo stadio “Moccia” di Afragola. “Il provvedimento prefettizio è stato adottato, su analogo parere della Questura di Napoli, in considerazione – si legge in una nota della prefettura – delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determina del scorso 18 aprile, ha evidenziato il pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.