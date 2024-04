AEW | Due match aggiunti al pre show di Dynasty

(Di venerdì 19 aprile 2024) Due nuovi incontri sono statinelle ultime ore al pre-Zero Hour di domenica di AEW: Trent Beretta affronterà Matt Sydal mentre Orange Cassidy e Katsuyori Shibata faranno coppia contro Shane Taylor e Lee Moriarty. Beretta ha tirato una sedia in testa a Sydal nella puntata di mercoledì di Dynamite, mentre quest’ultimo cercava di soccorrere Orange Cassidy da un attacco post-della Shane Taylor Promotions. Sebbene i due abbiano condiviso il ring 16 volte in passato, questo sarà il primo scontro in singolo per i due veterani. I due hanno infatti fatto squadra nel torneo AEW Blind Eliminator tag team nel luglio 2023, perdendo contro Big Bill & Brian Cage. Non si tratta certo di uno scontro tra primi della classe: Sydal vuole interrompere una striscia di sconfitte di otto incontri in ...

