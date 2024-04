Adescavano presunti pedofili e li sequestravano | condannati tre ragazzi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 aprile 2024) Adescato in rete dalla sua abitazione in provincia di Treviso, poi sequestrato e picchiato in una casa abbandonata. A denunciare l’accaduto, era stato un uomo di 50 anni ingannato e poi rapito da treche avevano deciso di dare vita a una “squadra di cacciatori di“. L’operaio ingannato online, infatti, era stato agganciato dai tre giovani (di cui uno ancora minorenne) mentre tentava di adescare alcunini per dei rapporti sessuali. E ora i tre sonodal tribunale di Treviso, su accoglimento delle richieste del pm Barbara Sabattini, a più di 6 anni ciascuno, con rito abbreviato, i due giovani di 19 e 20 anni (nella banda anche un minore) che a febbraio dello scorso anno furono sorpresi dai carabinieri di Vedelago (Treviso) mentre in un casolare abbandonato tenevano sequestrato un ...