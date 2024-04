Adescavano pedofili per massacrarli e derubarli | sei anni ai giustizieri di Treviso

(Di venerdì 19 aprile 2024) Li hanno condannati (e bisognerebbe dire “giustamente”, perché la giustizia non ha niente a che vedere coi) a sei, tre mesi e dieci giorni di carcere. Sono ragazzi, ragazzini: uno di loro è addirittura minorenne (la sentenza, per lui, è diversa e fa capo alla magistratura minorile), gli altri due hanno venti e diciannove. Tra il giugno del 2022 e il febbraio del 2023 hanno sequestrato, picchiato e derubato otto uomini: omosessuali, o con tendenze omosessuali, di certo interessati a incontrarsi con bimbi e giovanissimi. Per questo sono finiti nella trappola. Orchestrata in stile To catch a predator (che è una docu-fiction dell'Nbc americana ancora disponibile su Youtube): con uno dei tre che li adescava nelle chat per gay, diceva di avere tredici, poi li attirava in casolari isolate o zone ...

