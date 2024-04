Addio Milan E una clamorosa svolta per Stefano Pioli | Quale big allenerà

(Di venerdì 19 aprile 2024). La rovinosa sconfitta a Roma al ritorno dei quarti di Europa League segna definitivamente la carriera diin rossonero. Una partitaccia inguardabile, giocata per un tempo e mezzo con un uomo in più. E quella partitaccia inguardabile era la più importante dell'intera stagione: è finita nel peggiore dei modi. Scaricato dai tifosi, forse anche dalla squadra (si pensi a come il mister, nei fatti, nel post-partita abbia scaricato le responsabilità sui giocatori), peril futuro alsemplicemente non esiste più (anche gli ultras della Curva Sud lo hanno "archiviato" con un durissimo comunicato stampa). In questo contesto, alla viglia del derby di lunedì dove l'Inter potrebbe vincere proprio contro i cugini nella stracittadina lo scudetto della seconda ...

Roma, 18 aprile 2024 - Il Milan perde all'Olimpico come a San Siro ed esce contro la Roma ai quarti di finale di Europa League . Durano meno di mezz'ora le speranze del Diavolo, spente dalle reti ... (sport.quotidiano)

Lucca Lucci , capo della Curva Sud Milan , su Instagram ha praticamente dato l’addio a Pioli . Lucci è “famoso” per aver scattato alcune foto con il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini . “Caro ... (ilnapolista)

Il Milan è fuori dall’Europa League e l’ addio di Pioli a fine stagione è sempre più vicino: Ecco chi sono i favoriti per la panchina… Con l’uscita del Milan di Stefano Pioli dall’Europa League, la ... (dailymilan)

Milan, ciclo finito per Pioli: il Napoli ci pensa, De Laurentiis studia l'affondo - Rimpianti, rimorsi, ciò che poteva essere e, alla fine, non è stato. Tanti proclami, tante parole, ma il campo, come sempre, ha regalato la triste verità al.calciomercato

Ag. Thiago Motta: "Addio tra la Juve e Allegri Mi sembra che i sentori ci siano" - "È finita tra Allegri e la Juventus Mi sembra che i sentori ci siano che in effetti possa cambiare. Ci sono troppe voci che dicono questo e di solito nel calcio quando le voci si ...tuttojuve

Milan, il derby per l’orgoglio: ma Curva Sud ha scelto per l’Addio di Pioli - L'eliminazione dall'Europa League rappresenta una grande delusione per il Milan, che inguaia una volta di più Stefano Pioli. Il tecnico rossonero sembra ...footballnews24