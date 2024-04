Addio all’avvocato parente dei boss Il collega | Ho perso un amico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Cordoglio unanime in città per la scomparsa del noto avvocato Giovanni Bosco, deceduto in ospedale qualche ora dopo che gli era stata comunicata la notizia dell’arresto nell’ambito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza. Bosco, 67 anni, era cognato di Paolo Errante Parrino, cugino di Matteo Messina Denaro, già condannato per reati di mafia (estinti nel 1997) e recentemente tornato alla ribalta con l’inchiesta Hydra. Nel suo studio aveva lavorato come avvocato anche il figlio della sorella dello stesso Messina Denaro, Gaspare Allegra, morto nel 2021 all’età di 37 anni per un incidente in montagna occorsogli durante una escursione sul monte Grignone. "Lo presi da me perché era validissimo ma soprattutto perché in Sicilia non veniva iscritto all’Ordine degli avvocati essendo il nipote del, allora latitante. Dopo la tragedia della sua morte le esequie le ho ...