Ad un passo dal Paradiso L’Alcione si gioca i Pro contro l’ultima in classifica | Sicuri dei nostri mezzi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) L’ultimo sigillo potrebbe arrivare in un testacoda. La capolista Alcioneil fanalino di coda Borgosesia, 75 punti gli orange e 19 i piemontesi. Si affronteranno domenica pomeriggio alle 15, in una gara che sulla carta non dovrebbe avere storia, se non fosse che il calcio non è matematica è che dopo ventisei turni senza mai riuscire a vincere proprio il Borgosesia ha centratola Lavagnese quel successo rimasto a lungo una chimera. Ha vinto anche, lo scorso weekend, ed è stata una vittoria fondamentale, in casail Bra. Sotto sotto, anche se la parola d’ordine del tecnico Giovanni Cusatis è sempre stata "pensiamo solo a noi stessi", fra le tribune del Kennedy circolava la speranza che il Chisola potesse lasciare almeno due punti nella trasferta ad Albenga. Ma la seconda forza del girone ...