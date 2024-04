Accusa - crediti d’imposta inesistenti | Foggi - otto denunciati e sequestri per oltre due milioni di euro Guardia di finanza

Stanno arrivando importanti novità per una questione nota ed annosa, che purtroppo coinvolge moltissime famiglie nel Paese: parliamo dei pignoramenti. Recentemente infatti, si sono registrate ... (italiasera)

Pesaro, rissa al Miralfiore: aggredito con spranghe e coltello, non ci sono più prove e scatta l'assoluzione - PESARO - Questioni di droga al parco Miralfiore, aggressione con spranga e coltello. Manca la prova, l’imputato è assolto. Il caso risale all’agosto del 2022 e si riferisce ...corriereadriatico

Mafia: arrestato Tony Carollo, il boss palermitano della "Duomo connection" che voleva prendersi Milano - E' finito di nuovo in carcere dopo avere scontato 24 anni in seguito alla nota inchiesta del '90 a cui aveva contribuito Giovanni Falcone. Adesso è stato incastrato per riciclaggio. Uno degli arrestat ...palermotoday

Bonus edilizi, falsi crediti per oltre 1,7 milioni su lavori mai realizzati: quattro indagati per truffa allo Stato - Rovigo, 17 aprile 2024 – Un’ennesima truffa correlata ai bonus edilizi, con fuorvianti ed illecite operazioni seguite da mancate esecuzioni di ristrutturazioni. Tutto questo ha portato nei giorni scor ...ilrestodelcarlino