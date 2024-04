Accoltellamento in una scuola francese: ragazza di 14 anni assiste alla scena e muore d’infarto - Una 14enne che ieri aveva avuto un problema cardiaco dopo aver assistito all'Accoltellamento di due bambine fuori ad una scuola di Souffelveyersheim, nell'est ...fanpage

Dramma in Alsazia: dopo l’Accoltellamento delle due bimbe, una 14enne muore per lo shock - Le ultime notizie dall'Alsazia: dopo l'Accoltellamento di due bimbe davanti alla scuola, una 14enne è morta per lo shock ...ultimenotizieflash

Accoltellamento davanti a una scuola in Francia, 14enne morta dopo un arresto cardiaco per lo choc - Due feriti e un morto, questo il bilancio dell'Accoltellamento avvenuto ieri pomeriggio davanti a una scuola di Strasburgo, nell'est della Francia. Oltre alle due bambine di 6 e 11 ...ilmessaggero