Abusò di una ragazza disabile mentre la accompagnava al centro educativo | autista di pullman condannato

(Di venerdì 19 aprile 2024) Milano – Due anni di carcere per violenza sessuale aggravata. La condanna è arrivata per un 72enne del Veneto che è accusato di aver abusato di unadi 25 annipropriola stava accompagnando in undisabili del Milanese. L’uomo infatti era l’delincaritcato del servizio da e per il. La condanna è stata stabilita dal gup di Milano Tommaso Perna, accogliendo la richiesta del pm Alessia Menegazzo nel processo con rito abbreviato. Nel gennaio del 2023, “approfittando del suo ruolo” e “abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica” della, ai tempi 25enne, avrebbe consumato le violenze. Il giudice lo ha ancheall'interdizione ...