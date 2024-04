Abusi su bambine - maestro d’infanzia arrestato | a incastrarlo le microcamere installate a scuola

(Di venerdì 19 aprile 2024) Un insegnante di unadell'infanzia nel milanese è statocon l'accusa di violenza sessuale aggravata su quattrotra i quattro e i cinque anni. L'arresto è avvenuto mercoledì in flagranza di reato, a seguito di un'inchiesta. L'articolo .

