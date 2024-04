Aborto -Portavoce Ue | norma su pro-life in consultori con Pnrr non c’entra

(Di venerdì 19 aprile 2024) Bruxelles, 19 apr. (askanews) – L’inserimento nel decreto sull’attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza () dell’Italia approvato dalla Camera della previsione di volontari dei movimenti antiabortisti proneiper cercare di convincere le donne a rinunciare all’, “non ha alcun rapporto con ilitaliano”. Lo ha precisato unadella Commissione europea oggi a Bruxelles durante il briefing quotidiano per la stampa. “Da ciò che capisco – ha detto in risposta alla domanda di un giornalista italiano laper gli Affari economici della Commissione, Veerle Nuyts – il pacchetto approvato comprendeva diversi elementi e, dunque, l’approvazione di questa misura relativa all’non è una ...

