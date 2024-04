Aborto - l’Ue boccia la linea Meloni | Misure nel decreto non c’entrano col Pnrr

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nettatura per il governo, quella arrivata dalla Commissione Ue per gli Affari Economici. La portavoce Veerle Nuyts ha infatti sottoto come “i fondi per finanziare i pro-life nei consultori non hanno alcun legame con il”. Un tema che sta infiammando i talk show italiani e le tribune politiche, quello dell’. Interpellata nel briefing quotidiano con la stampa sull’emendamento italiano, presentato da FdI, la portavoce ha risposto in maniera netta: “Ilcontiene delleche riguardano la struttura di governance dele questi aspetti sono legati effettivamente al Piano di ripresa e resilienza italiano ma ci sono altri aspetti che non sono coperti e non hanno alcun legame con il ...