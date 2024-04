Aborto - Bruxelles boccia i fondi pro-life nei consultori | ecco la spiegazione

(Di venerdì 19 aprile 2024)respinge i finanziamenti per i pro-neiche non rientrerebbero nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Nel mezzo del dibattito infuocato sull’che agita la politica italiana, un’inaspettata voce si è fatta sentire:. La Commissione europea ha sollevato un rilievo tecnico, sostenendo che idestinati ai movimenti pro-neisanitari italiani non trovano giustificazione nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Tale dichiarazione ha gettato nuova luce sul dibattito, evidenziando le divergenze tra le politiche nazionali e le direttive europee. La Commissione UE si è espressa sulla questioneNotizie.com fonte foto Ansa In particolare, la ...

“Oggi è un giorno tragico per la storia dell’Europa e per i suoi valori fondanti: con 336 voti contro 163 il Parlamento Europeo ha approvato la mozione di ultra-sinistra che auspica l’inserimento ... (italiasera)

Una delegazione della onlus Pro Vita & Famiglia è stata presente nell'Eurocamera di Bruxelles , durante il voto che ha approvato una risoluzione non vincolante per inserire l' Aborto tra i diritti ... (sbircialanotizia)

Porta a Porta, invitate 3 esponenti Pd e una direttrice per puntata su Aborto - Nella puntata di Porta a Porta che su Raiuno si è occupata anche di Aborto erano state invitate 3 esponenti del Pd e una direttrice di un giornale. Nessuna di loro, però, ha potuto partecipare alla pu ...adnkronos

Porta a Porta, puntata sull'Aborto. Il Pd: "In studio solo uomini". La replica del programma: "Donne invitate, ma non disponibili" - La redazione di Porta a Porta «fa notare che gli inviti per la trasmissione politica di giovedì 18 aprile sono stati fatti nei giorni precedenti al ...gazzettadelsud

Pro-vita nei consultori, l’Europa boccia il governo Meloni sull’Aborto: “Misure nel decreto italiano non c’entrano col Pnrr” - L’emendamento di FdI per i pro-vita nei consultori bocciato dalla Commissione Ue: “Misura che non rientra nel Pnrr” ...unita