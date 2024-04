A scuola le parole in libertà Esprimersi tutti senza offendere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) A volte nella vita ci troviamo in difficoltà a esprimere le nostre idee, opinioni ed emozioni con chi abbiamo davanti. Asi è scoperto che la Costituzione Italiana ci invita a esprimerci liberamente perché l’articolo 21 garantisce ail diritto di manifestare il proprio pensiero. Leggendo e analizzando anche l’articolo 3, abbiamo capito che tutte le persone hanno pari dignità e, conci riferiamo ad ogni persona, ciascuno è importante. Dallo studio della nostra Costituzione si è capito che ognuno di noi può farsi delle idee e può esprimere il proprio pensiero. Mettendoci in gioco nelle Agorà si è sperimentato che non è difficile ascoltare, confrontarsi ed esprimere liberamente le nostre opinioni perché, come dice l’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani, non dobbiamo essere molestati per la ...