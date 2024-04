A prova di morte | come scegliere i propri eredi digitali su iPhone - Gmai - Facebook e TikTok

Da Amazon a Twitter, più o meno tutte le piattaforme principali hanno una procedura per la cosiddetta digital legacy: ecco come si fa a nominare un erede della propria vita online. O a recuperare quella di chi non c’è più (repubblica)

Tutti coloro che hanno provato cosa vuol dire accogliere un animale in famiglia, sanno perfettamente quanto il cane o il gatto, o qualunque altro pet, sia capace di trasformare un legame in un grande amore. Amore che diventa strazio quando quel fidato amico se ne va per sempre. Ma se muore un animale, in pochi ancora, pensano che il dolore che si prova possa essere qualcosa di molto forte e intenso. ... (iodonna)

Una vita che ne contiene mille, come tutte le autentiche rockstar, e che sarebbe facile e riduttivo definire spericolata. Ci sono i libri di filosofia e la droga, c’è il carcere e la disintossicazione, c’è Gino Paoli in una balera di provincia e le 36 volte a San Siro. La carriera e la vita di Vasco Rossi sono un percorso tortuoso ma illuminato, una rivoluzione necessaria a creare il proprio «sistema». Il cantautore di Zocca si è raccontato ad ... (open.online)

Pavia – Non c’è pace dietro le sbarre del carcere di Pavia. Un altro detenuto ha provato a togliersi la vita, fortunatamente non riuscendoci. Ancora un tentativo di suicidio, dunque, al carcere di Torre del Gallo a Pavia. A segnalare il fatto sono stati oggi i sindacati degli agenti di polizia penitenziaria. La scorsa notte un detenuto, di nazionalità italiana e di un'età tra i 35 e i 40 anni, ha cercato di togliersi la vita impiccandosi. ... (ilgiorno)

Scoperta la galassia “morta” più antica del cosmo primordiale Il telescopio Spaziale James Webb ha rilevato la galassia più antica mai vista, che ha smesso di formare stelle quando l’universo aveva solo 700 milioni di anni, mettendo in discussione la nostra comprensione della cosmologia primordiale. La galassia JADES-GS-z7-01-QU offre agli astronomi la possibilità di studiare l’evoluzione delle galassie primordiali e capire perché smettono di ... (newsnosh)