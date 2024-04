A Parigi intervento della polizia al consolato iraniano | Un uomo con una cintura sospetta minaccia di farsi esplodere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Lafrancese è intervenuta aldopo la segnalazione di un individuoto di avere unaesplosiva. L’sarebbe asserragliato nell’edificio del 16° arrondissement edi, come riporta Europe 1 citando fonti. Verso le 11, secondo quanto si è appreso, l’– con una– è stato visto da un testimone mentre entrava nella sede consolare di Teheran. Come misura di sicurezza, e per ordinequestura di, la linea 6metropolitana è stata interrotta e la zona è stata ...