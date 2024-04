A Comicon Napoli le prime immagini del film su Liberato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAarriva un evento unico e imperdibile per i fan di, l’artista napoletano dall’identità ignota. Giovedì 25 aprile, alle 15 nel Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, saranno svelate infatti ledel“Il segreto di” di Francesco Lettieri. Giuseppe Squillaci e LRNZ, registi delle sequenze animate del lungometraggio, incontreranno il pubblico e mostreranno in anteprima alcune scene. La regia delè di Francesco Lettieri e Giorgio Testi per la parte live action e di LRNZ e Giuseppe Squillaci per la parte in animazione. Scritto da Francesco Lettieri, le voci sono di, Simona Tabasco, Nando Paone. Prodotto da Red Private in collaborazione ...