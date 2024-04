A Carosino un Festival di Primavera sul Fallimento

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tarantini Time Quotidianoorna ail “di” che, organizzato dall’Associazione “Fucarazza”, anche in questa quindicesima edizione proporrà un ricco programma di iniziative, tutte gratuite, che terminerà, come è ormai tradizione, nella “zona festa” in via Giorgio La Pira, uno spiazzo appena fuori l’abitato, con l’accensione della “Fucarazza” su cui viene issato un fantoccio che rappresenta le negatività dell’inverno! Nel pieno rispetto dell’ambiente e delle tradizioni, questa enorme pira viene allestita ogni anno dai volontari dell’associazione raccogliendo nelle campagne circostanti i sarmenti della potatura delle vigne e degli ulivi; tutti gli eventi della manifestazione sono “plastic free” e durante ilsarà possibile acquistare i nuovi bicchieri riutilizzabili con il logo ...