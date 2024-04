A Baronissi l’evento World Quantum Discovery Day

(Di venerdì 19 aprile 2024) Domenica 21 Aprile, a partire dalle ore 10:30, l’Aula Consiliare del Comune diospiterà ilDay, un evento che intende celebrare ilDay (#Day) con una full immersion nella fisica dei quanti per il pubblico di tutte le età. L’obiettivo è di esplorare le straordinarie applicazioni della fisica quantistica e il suo impatto sulla nostra vita quotidiana. La giornata offrirà un’opportunità unica per esplorare i principi fondamentali della Meccanica Quantistica e le sue rivoluzionarie applicazioni, e sarà arricchita da conferenze di esperti del settore seguite da sessioni interattive con giochi da tavolo quantistici con cui i partecipanti potranno apprendere in modo divertente e coinvolgente. Il ...

“Visit Baronissi per il tour che non ti aspetti!”, con questo slogan la Pro Loco Baronissi continua a proporsi come meta turistica, per chi è a caccia di territori da scoprire. Dopo lo straordinario ... (zon)

Baronissi, al via terza edizione Phasher Game Jam: creare videogame in un week end - StampaVenerdì 19 e sabato 20 aprile, l’IIS “Margherita Hack” di Baronissi e l’Associazione “Hackfarm E.T.S.”, in collaborazione con le realtà professionali e formative del territorio, organizzano la t ...salernonotizie

Di Food in Tour, tappa a Baronissi domenica 21 - Domenica 21 aprile 2024 alle ore 10:00, dopo i saluti istituzionali del Sindaco Gianfranco Valiante, i partecipanti inizieranno la visita di alcuni dei monument ...gazzettadisalerno

Lotto Zero e stazione Alta Velocità a Baronissi: il confronto a Montoro - Infrastrutture, rete ferroviaria, alta velocità: argomenti che per la Campania e il Sud si fermano a confini ben precisi, senza poter andare oltre. C'è invece chi spinge in tutt'altra direzione: con q ...corriereirpinia