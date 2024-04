-6 gradi ad aprile - temperature da brividi a Castelluccio Neve sui monti Sibillini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024)di Norcia (Perugia), 192024 – Una primavera “pazza” dal punto di vista meteorologico. La, nonostante sia il 19 di, è tornata a imbiancare i. L’annunciato colpo di coda dell’inverno è arrivato anche in Umbria, con i fiocchi bianchi che hanno raggiunto le vette sopra i 1200 metri di quota. Ma non solo, anche lefanno rabre: durante la notte ail termometro è sceso fino a -6. Nel resto della regione e in particolare nelle principali città, a iniziare dai capoluoghi Perugia e Terni, le, stamani, si sono attestate attorno agli 8-9. Una situazione di maltempo diffuso che si protrarrà ...