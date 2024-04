57 milioni di bikers in vacanza in fattoria - Federazione ciclistica e Agriturist puntano sul cicloturismo

(Di venerdì 19 aprile 2024) La popolazione dei cicloturisti aumenta ogni anno: nel 2023 hanno raggiunto quasi 57di presenze. L’intesa fraItaliana (Fci), siglata presso la sede di Confagricoltura, mette in cantiere convegni e seminari, oltre alla creazione di "strade ciclistiche" in grado di collegare le circa 6.000 aziende aderenti all’associazione che riunisce gli agriturismi di Confagricoltura. Il tutto supportato da manifestazioni agonistiche o cicloturistiche pensate ad hoc. Foto di Michael Ender. In apertura, foto di Sina Sadeqi. Sotto, foto di Viktor Bystrov (tutte su Unsplash) Due ruote e "bike hospitality" La collaborazione siglata ieri traItaliana e(l'Associazione Nazionale per l'Agriturismo, l' Ambiente ...

