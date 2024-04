4 interventi in 10 mesi e menopausa indotta | la lotta di Olivia Munn contro il cancro al seno

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 19 aprile 2024), 43 anni, conosciuta per i suoi ruoli in X-Men: Apocalypse (2016) e Predator (2018), ha condiviso la suailal, che l’ha portata a sottoporsi a 4chirurgici nell’arco di 10. La 43enne, intervistata da People, ha raccontato dei 4chirurgici subiti: un’operazione per preservare i capezzoli, 2 mastectomie e, dopo alcuni, un intervento di chirurgia ricostruttiva.ha anche spiegato che, oltre aglichirurgici, ha dovuto sottoporsi a cicli di chemioterapia e radioterapia., lo scorso novembre, ha anche iniziato la ...