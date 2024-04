25 Aprile a Cascina | le iniziative sul territorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024)192024- “Libertà è partecipazione” è il titolo scelto per gli eventi organizzati per festeggiare la Liberazione con laboratori e testimonianze. Le celebrazioni si apriranno il 23alle 10.30 al Centro Pastorale “Carlo Acutis” (via Lungo le Mura 145), dove i ragazzi dell’Istituto Pesenti e del Liceo Artistico Russoli incontreranno Udo Sürer, figlio di un ex soldato delle SS che ha partecipato a diverse stragi con il “battaglione della morte”. Una volta scoperti i crimini commessi dal padre, ha cambiato nome, intraprendendo poi un percorso di riconciliazione e incontrando numerosi superstiti di quelle stragi sentendo. Sürer sarà poi presente alle 18 in biblioteca per incontrare il sindaco e la cittadinanza.Mercoledì 24 doppio appuntamento in biblioteca: alle 18 laboratori teatrali e musicali diretti da “Solocanto ...