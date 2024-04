10 travel trends più rivoluzionari del 2024 | dall’astro-tourism al coolcationing - fino allo skip-gen

(Di venerdì 19 aprile 2024) Che l’essere umano sia curioso di natura è un assioma difficilmente contestabile così come è innegabile che la curiosità umana si sviluppa anche attraverso il desiderio di esplorare e soprattutto di viaggiare. Fin dall’inizio dei tempi il viaggio è stato il mezzo che ha permesso all’uomo di ampliare le sue conoscenze, scoprire nuovi territori, scambiare e incrociare culture. Tutte situazioni che, seppur in modo differente, accadono anche oggi attraverso il turismo. Secondo i dati pubblicati nel primo WorldBarometer dell’anno pubblicato dall’Organizzazione Mondiale del turismo, ilsegnerà finalmente, per il turismo internazionale, un ritorno ai livelli pre-pandemia. Le stime parlano, per fine anno, di una crescita del 2% rispetto al 2019. Il turismo, però, non è lo stesso di 5 anni fa. È in continua evoluzione e il...

Skift travel Podcast – Now With Seth and Sarah - Welcome to the new and improved Skift travel Podcast. The Skift travel Podcast has brought listeners industry-defining news and reporting, as well as featured interviews that have highlighted critical ...skift

Nine key takeaways from Abta's Adventure travel Conference - Read about destinations, travel sellers and product from tour operators, hotels and cruise lines, as well as stories offering advice for travel agents and travel professionals on how to improve ...ttgmedia

Explore's sales soar as demand grows for sustainable adventure travel - Record demand for Explore's trips see Vietnam, Sri Lanka and Vietnam doing especially as visitors seek culturally rich safer havens.express.co.uk