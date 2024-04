Zhang - ultima spiaggia! Cerca investitori per l’Inter | trattativa avviata con tre società – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 aprile 2024) È partita la corsa contro il tempo per Stevenprovare a tenersi. La scadenza del 20 maggio si avvicina per restituire il prestito a Oaktree. L’attuale presidente nerazzurro, secondo quanto specificato oggi dal Corriere dello Sport, è alla ridi nuovied è incon tredi Londra. NUOVI– Dopo i segnali negativi delle scorse settimane, appare sempre più sfumata la possibilità di strappare un riscadenzamento da parte di Oaktree per quanto riguarda i 380 milioni che dovrà restituire entro il 20 maggio. Per questo motivo, Stevennelle ultime settimane ha concentrato i suoi sforzi per ottenere un nuovo finanziamento, da un nuovo soggetto disposto a venirgli incontro. Il fronte adesso si è ...