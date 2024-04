Zendaya ci regala un hairstyle balletcore a Los Angeles e l’accessorio segreto è low cost

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 aprile 2024)ha terminato il suo world press per il nuovo film Challengers, chiudendo in bellezza con la première finale a Los. In questo bellissimo viaggio,non ha solo cambiato il suo colore di capelli da un bruno intenso color cioccolato a un nuovissimo biondo color penny. Ma ci ha ancheto outfiticonici.fa tornare in voga ila Losper l’ultima premiere di Challengersci hato capelli super lunghi, chignon eleganti, una coda di cavallo intrecciata XXL da capogiro e un bob a onde morbide ispirato a Grace Kelly. Quindi non vedevamo l’ora di scoprire cosa ci avrebbero riservatoe la sua hair stylist, Ursula Stephen. ...