Zaniolo sostituito per infortunio durante Lille-Aston Villa: brutto colpo all’anca per l’ex Roma - Nicolò Zaniolo infortunato durante Lille-Aston Villa di Conference League. Il fantasista azzurro deve lasciare il terreno di gioco dopo un brutto colpo all’anca sinistra.fanpage

L'OPINIONE - Jolanda De Rienzo: "Osimhen al PSG, Conte Situazione ancora aperta" - A “1 Football Night”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuta Jolanda De Rienzo, giornalista e conduttrice di Sportitalia. Di seguito, un estratto dell’intervista.Ci sono svilu ...napolimagazine

Cambiaso osannato dai tifosi in Juve Fiorentina: cori per il giovane esterno - Cambiaso osannato dai tifosi in Juve Fiorentina: cori per il giovane esterno al momento della sostituzione con Alcaraz Cambiaso come sempre non ha deluso le aspettative della Juve nei 75 minuti in cui ...juventusnews24