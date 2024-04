Zangrillo | Pa sia opportunità per i giovani per accrescere professionalità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Roma, 18 apr. (Labitalia) - “Le sfide che deve affrontare la pubblica amministrazione nei prossimi anni sono importanti, la stessa Unione Europea ci ricorda che una pubblica amministrazione efficiente, a livello comunitario, consentirebbe al continente europeo di poter risparmiare 65 miliardi di euro all'anno. E consentirebbe alle aziende di tagliare i propri costi di 3 miliardi all'anno, quindi avere una Pa efficiente è un must”. Così il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo, ieri a margine della presentazione a Roma del report annuale di Cotec – Fondazione per l'Innovazione, redatto in collaborazione con il Centro Studi Tagliacarne – Unioncamere. “Dobbiamo vincere questa sfida e lo possiamo fare perché abbiamo un capitale umano preparato e abituato ad affrontare la complessità. Il nostro compito è quello di seguirlo e di assecondarlo cercando di ...