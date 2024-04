X-Men ’97 | il compositore ha realizzato ben 8 diverse versioni della sigla

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 18 aprile 2024) Si procede per tentativi ed errori, fino ad arrivare a ben ottodi X-Men ’97. Quando Andy Grush e Taylor Stewart, meglio conosciuti come The Newton Brothers, hanno accettato l’incarico di comporre la colonna sonoraserie targata Disney+, sapevano che avrebbero avuto un compito impegnativo. La sfida era quella di trovare un modo per apporre il proprio marchio sull’iconico tema ricco di synthserie animata originale del 1992, pur mantenendo la melodia familiare. Da fanmusica delRon Wasserman, si sono innanzitutto chiesti cosa avrebbero voluto vedere e sentire. Non avevano intenzione di creare qualcosa di super moderno. “Ciò rovinerebbe le vibrazioni nostalgiche“, ha spiegato Stewart. Doveva esserci sincerità in ogni ...