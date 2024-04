WWE | WrestleMania 41 potrebbe non tenersi più ad aprile

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’assenza di una sede confermata per41 ha lasciato perplessi molti fan, in quanto si discosta dal consueto schema di annuncio della sede con almeno un anno di anticipo. Nonostante siano circolate varie affermazioni e voci, tra cui quelle di fonti del governo del Minneosta che suggerivano che il paese fosse in lizza per ospitare l’evento, non è stato fatto alcun annuncio ufficiale. Nulla di certo al momento Secondo quanto riportato da Fightful Select, ci sarebbero discussioni all’interno della WWE e pare che molti sostengano che Las Vegas possa essere la location perfetta. Vi sono, inoltre, le recenti dichiarazioni di Nick Khan, il quale ha manifestato una preferenza per il ritorno a luoghi all’aperto, nel nord-est, dopo la fredda esperienza di Philadelphia. Inoltre, Khan ha affermato di voler evitare lo scontro con il torneo NCAA Final Four, ...

