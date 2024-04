WTA Stoccarda - Jasmine Paolini si regala un’altra impresa | battuta Ons Jabeur e pass per i quarti!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024)giocherà per la prima volta in carriera idi finale del WTA 500 dila numero 7 del seeding, la tunisina Ons, per 7-6(8) 6-4, dopo un’ora e tre. Partita di ottimo livello da parte della toscana, che riesce a disinnescare una versione della due volte finalista di Wimbledon che appare migliore rispetto a quanto si è visto nelle scorse settimane, durante la sua profonda crisi di risultati. Ora per la numero 1 azzurra c’è la kazaka Elena Rybakina (storico particolare del confronto: lei ha vinto a Roma, l’italiana per ritiro a Cincinnati e poi c’è stato il walkover di Dubai). La lotta c’è e non è poca fin dall’inizio, conche parte un po’ contratta e subisce il break, anche per merito di una ...