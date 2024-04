Wta Stoccarda 2024 - Paolini | Mi sono divertita in campo Non me la cavo male neanche sulla terra rossa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 aprile 2024) “Oggi midavveroad affrontare una delle migliori giocatrici del mondo, soprattutto una bravissima persona. Ed è bello per il nostro sport vedere competere Ons ad alti livelli. C’è una grande atmosfera qui adavvero contenta di aver vinto un’altra partita”. Jasminevince ancora, e in Germania vola ai quarti di finale dopo aver eliminato la tunisina top-10 della classifica mondiale. “Ho sempre amato questo sport, negli scorsi anni ho giocato alcune ottime partite ma nell’ultimo anno ne ho giocate tante tutte insieme. Adesso metto quasi sempre la palla in, anche se c’è ancora qualche up and down. Comunque è fantastico riuscire a giocare a questi livelli, mi rende davvero felice. Spero di poter migliorare ancora...