Wta Stoccarda 2024 - Jasmine Paolini non si ferma più | batte Ons Jabeur e conquista i quarti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 aprile 2024)non sipiù e trova un posto neidi finale anche nel WTA 500 di. Ci arriva ottenendo la quarta vittoria in carriera contro una top-10, nel match vinto con il punteggio di 7-6(8) 6-4 su Ons. La tunisina, che di certo non ha iniziato nel migliore dei modi la sua annata tennistica, quest’oggi però ha espresso a tratti un ottimo tennis, ma non è bastato per avere la meglio sul’allieva di Renzo Furlan, semplicemente impeccabile in molti dei momenti cruciali della partita. L’azzurra ha salvato ben 7 delle 9 palle break concesse all’avversaria e 6/6 negli ultimi tre turni di servizio dell’incontro., che è sicura di salire quantomeno al n°13 della classifica mondiale a partire da lunedì prossimo, domani si troverà di fronte ...