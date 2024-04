WTA Rouen - Martina Trevisan si arrende ad Anhelina Kalinina negli ottavi di finale

(Di giovedì 18 aprile 2024) Si ferma aglidil’avventura dinel WTA250 di. Sulla terra rossa francese, al coperto, la toscana (n.78 del ranking) si è dovutare alla potenza dell’ucraina(n.32 del ranking) sullo score di 6-2 6-3. La grande forza esercitata dal lato sinistro del campo è stata la carta vincente per, che quindi approda ai quarti didove giocherà contro la russa Mirra Andreeva (n.43 WTA). Nel primo setparte con il piglio giusto e con la combinazione dritto mancino-palla corta conquista il break in apertura. Il servizio, però, non la sostiene esi abbatte come una tempesta in risposta, ribaltando la ...

