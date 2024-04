WTA Rouen - Caroline Garcia strapazza Schmiedlov - eliminate Burel e Gracheva

(Di giovedì 18 aprile 2024) In attesa di Martina Trevisan, che scenderà in campo tra pochi minuti contro l’ucraina Anhelina Kalinina, si sono svolte altre quattro partite valide per gli ottavi di finale. Nei match odierni, vittoria schiacciante percontro la slovacca Anna Karolinaa: sappiamo che la francese è una giocatrice altalenante, oggi per lei è una giornata da top 5 mondiale. Non ci sarà però il derby transalpino, con la rumena Gabriela Ruse che ha avuto la meglio su Clara, settima giocatrice del seeding. Sfida senza una vera e propria padrona, in cui la numero 44 al mondo paga la pessima resa con la seconda nel set decisivo, con un brutto 4/17. Francia che non esulta nemmeno per Varvara, battuta da Yue Yuan in una battaglia senza esclusione di colpi dove succede tutto nel finale. ...

Tennis, il programma di oggi su Sky: Arnaldi, Paolini e Trevisan in campo - Dalla Spagna alla Francia, passando per la Germania. Tre italiani in campo oggi in tre tornei diversi, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte con Arnaldi all'ATP 500 di Bar ...sport.sky