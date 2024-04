Wta 500 Stoccarda 2024 | programma - orari e ordine di gioco quarti venerdì 19 aprile con Paolini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ilcon glie l’didel torneo Wta 500 di, per quanto riguarda la giornata di19, in cui si disputano idi finale. C’è l’azzurra Jasminein campo ed è impegnata nella sfida che apre sul centrale lazione: alle ore 12.30 sfiderà la quarta testa di serie del seeding Rybakina per un posto in semifinale. Di seguito ecco il palinsesto completo sulla terra rossa tedesca. CENTRE COURT ore 12.30 (4) Rybakina vsa seguire (6) Vondrousova vs (2) Sabalenka a seguire TBD vs TBD a seguire TBD vs (3) Gauff SportFace.