Wta 250 Rouen 2024 | Trevisan eliminata - passa Kalinina in due set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 aprile 2024) Martinaabbandona al secondo turno il Wta 250 di. La numero 78 del ranking Wta cede in due set ad Annacon il punteggio di 6-2 6-3, in un’ora e 34 minuti di gioco. Grandi difficoltà al servizio per l’azzurra, che nel corso di tutta la partita tiene una sola volta la battuta (primo turno del secondo set). Sono ben sette i break subiti da, che ha chiuso con il 41% dei punti vinti sulla prima di servizio e il 33% sulla seconda. Non sono mancati i problemi al servizio per, che ha concesso più palle break di(10 contro le 8 dell’italiana). L’ucraina avanza ai quarti di finale, dove incontrerà la testa di serie numero 5 Mirra Andreeva, che ha battuto in due set Avanesyan. SportFace.