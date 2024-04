Wta 1000 Madrid 2024 | programma - dat - ora -i, copertura tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il, le date, gli orari e latv del torneo Wta di, inda martedì 23 aprile a sabato 4 maggio. Il primo ‘Mille’ su terra rossa della stagione va in scena alla Caja Màgica della capitale spagnola, dove le due favorite sono anche le finaliste dello scorso anno, vale a dire Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, con la bielorussa che dodici mesi fa s’impose in tre set. Al via tante altre big, da Elena Rybakina a Coco Gauff, passando per Jabeur e Pegula. Quattro invece le giocatrici azzurre ammesse direttamente nel tabellone principale, vale a dire Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. La diretta televisiva del Wtadiè affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento ...