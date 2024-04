William - tornano gli impegni pubblici dopo l’annuncio del cancro di Kate

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il Principeha ripreso i suoiuna pausa dedicata alla famiglia, in seguito alla diagnosi di tumore ricevuta dalla moglie. Il suo primo appuntamento ufficiale lo ha visto partecipare a due eventi significativi nel Surrey e nella zona ovest di Londra: una visita alla sede di un’organizzazione che distribuisce cibo ai bisognosi e un centro giovanile. Questa ripresa degliarriva in un momento particolarmente delicato per la famiglia reale, con il Re Carlo III che sta affrontando le cure per un tumore alla prostata. La presenza pubblica del Principeassume un’importanza cruciale per la stabilità e l’immagine della monarchia.Leggi anche:Middleton, tutta la verità: “Cosa ha combinato”Leggi anche: ...

