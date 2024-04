Walton Goggins di Fallout non aveva idea che la sua battuta finale fosse così importante

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 18 aprile 2024) SPOILER ALERT - Questo articolo contiene un'intervista a, interprete del ghoul die informazioni suldell'omonima serie Prime Video - "La guerra, la guerra non cambia mai". Niente è più immediatamente associato adi questa famosa frase, pronunciata per la prima volta da Ron Perlman nell'introduzione del videogioco del 1997 che ha dato il via a tutto. Non la Vault-Tec. Non la Nuka Cola. Nemmeno la mascotte dei cartoni animati della serie, Vault Boy, con un perenne pollice in su. Dite "la guerra non cambia mai" a un veterano del gioco e la prima immagine che gli verrà in mente sarà quella dell'anti-paradiso post-nucleare e retrofuturista di. Neldell'omonima serie Prime Video, la frase viene splendidamente ...