Vulcano in eruzione | scatta l’allerta tsunami

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 aprile 2024)in Indonesia dopo l’delRuang. Le autorità del Paese asiatico hanno ordinato a più di 11mila persone di lasciare l’area interessata dal fenomeno. Ilsi trova sul lato settentrionale dell’isola di Sulawesi. Secondo il Centro indonesiano dilogia e mitigazione dei disastri geologici, nelle ultime 24 ore ha avuto almeno cinque grandi eruzioni. Le autorità hanno dunque deciso di alzareal livello più alto.Leggi anche: Terremoto in Giappone,l’allarmeL’aeroporto di Manado è stato chiuso per 24 ore a causa della cenere che lo ha invaso. L’Indonesia non è certo nuova a questo tipo di emergenze. Nel 2018, ad esempio, ...